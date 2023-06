Tennis: l'ex n.2 Wta Kontaveit, mi ritiro dopo Wimbledon

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Un anno fa era la n.2 al mondo, oggi l'estone Anett Kontaveit ha annunciato con un post sui social il suo ritiro dal tennis professionistico dopo il torneo di Wimbledon a causa di un grave problema fisico, una "discopatia degenerativa alla schiena che non mi permette di allenarmi intensamente né di continuare a competere", ha scritto.

"Dopo diverse visite specialistiche e consulti medici - continua il post - si è scoperto il problema, che non mi permette di allenarmi come dovrei né di continuare a giocare. Di conseguenza, è impossibile proseguire ai massimi livelli in un circuito tanto competitivo. Il tennis mi ha dato ed insegnato molto, e di questo sarò sempre grata".

Dopo l'infortunio alla schiena subito ad Abu Dhabi ad inizio febbraio, la 27enne di Tallinn era stata ferma oltre due mesi prima di rientrare in campo, ma le eliminazioni all'esordio a Madrid, al secondo turno a Roma e ancora al primo turno a Parigi sono state un chiaro segnale e purtroppo per lei l'esito dei controlli non è stato positivo. "Ora sono pronta ad affrontare nuove sfide dopo il mio ultimo sforzo come giocatrice di tennis professionista: godermi il gioco e competere dando il massimo che posso a Wimbledon", conclude Kontaveit. (ANSA).