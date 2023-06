Tennis: Halle, Sinner affronta Gasquet, per Sonego c'è Karatsev

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Sono due gli azzurri al via nel "Terra Wortmann Open" (ATP 500 - montepremi 2.195.175 euro) che si sta disputando sui campi in erba di Halle, in Germania.

Jannik Sinner, n.9 del ranking e quarto favorito del seeding, deve vedersela con il francese Richard Gasquet, n.49 ATP, che ha festeggiato la scorsa settimana a Stoccarda battendo Tsitsipas al secondo turno le 600 vittorie in carriera (ha perso poi nei quarti contro Struff). Il 21enne di Sesto Pusteria si è aggiudicato l'unico precedente con il 37enne di Beziers, disputato a marzo al primo turno del "1000" di Indian Wells.

Lorenzo Sonego, numero 39 ATP, debutta invece contro il russo Aslan Karatsev, n.45 ATP, ripescato in tabellone dopo il forfait dell'australiano Nick Kyrgios, n.31 ATP (rientrato la scorsa settimana a Stoccarda - e subito eliminato - dopo otto mesi di stop per l'intervento al ginocchio sinistro). Il 29enne di Vladikavkaz è in vantaggio per 3-1 nel computo dei precedenti - tutti piuttosto combattuti - con il 28enne di Torino che però ha vinto proprio l'ultimo, disputato al primo turno dell'ATP di Metz (veloce indoor) a settembre dello scorso anno quando poi "Sonny" avrebbe conquistato il suo terzo trofeo.

In caso di successo Sinner e Sonego si affronterebbero al secondo turno. (ANSA).