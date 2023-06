Tennis: Alcaraz avanza ma non convince al Queen's

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Carlos Alcaraz avanza al torneo del Queen's ma non convince sull'erba del torneo inglese. Lo spagnolo, numero 2 dell'Atp, ha superato non senza difficoltà il francese Arthur Rinderknech (83 Atp), dopo essere anche andato sotto nella prima frazione ed imponendosi solo al tie break nel terzo e decisivo set. Questi i punteggi: 4-6, 7-5, 7-6 (7/3).

"Il mio avversario aveva già giocato 4-5 match sull'erba mentre per me era il primo. E' stato veramente difficile per me giocare sull'erba. Quindi questa vittoria è un buon risultato", ha ammesso lo stesso Alcaraz.

A meno di due settimane da Wimbledon, Alcaraz è apparso non completamente a proprio agio rispetto alla terra battuta.

(ANSA).