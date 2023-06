Atp Halle: esordio vincente per Sinner e Sonego, derby a ottavi

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Esordio con vittoria per Lorenzo Sonego e Jannik Sinner nel torneo Atp 500 in corso sull'erba di Halle, in Germania, che si confronteranno in un derby tricolore agli ottavi.

Il 28enne torinese (n.39 Atp) ha superato in tre set (6-2, 3-6, 6-2) il russo Aslan Karatsev (n.45), entrato in tabellone come lucky loser a seguito del ritiro di Nick Kyrgios.

Jannik Sinner (n.9 del ranking e quarto favorito del seeding) ha battuto a sua volta in tre set (6-3, 5-7, 6-2) il francese Richard Gasquet (n.49). (ANSA).