Tennis: crolla Berrettini, best ranking Atp per Musetti

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Tonfo di Matteo Berrettini nel ranking Atp. Dopo l'ennesimo forfait il tennista romano, che per il perdurare di problemi fisici non sarà al torneo del Queen's - del quale aveva vinto le ultime due edizioni - perde 13 posizioni ed esce dalla lista dei migliori 30 (n. 34). Stabile al nono posto e primo degli azzurri resta Jannik Sinner, mentre Lorenzo Musetti sale di una posizione (n.16) ed ottiene il suo miglior piazzamento. Guadagna due posizioni Lorenzo Sonego, ora 39mo.

L'americano Frances Tiafoe, vincitore ieri sull'erba di Stoccarda, entra per la prima volta nella Top 10 del circuito Atp. Ls classifica pubblicata oggi vede ancora il dominio di Novak Djokovic davanti a Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev.

Tiafoe è al 10° posto, guadagnando due posizioni, a scapito della russa Karen Khachanov e del canadese Félix Auger-Aliassime. (ANSA).