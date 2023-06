Tennis: Djokovic torna n. 1 al mondo, Berrettini fuori da top 20

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Grazie alla vittoria al Roland Garros, il serbo Novak Djokovic torna n. 1 al mondo scavalcando lo spagnolo Carlos Alcaraz in vetta al ranking ATP. Sinner resta n. 9, mentre Berrettini esce dalla top 20. Best ranking per Arnaldi: grazie alla vittoria a Heilbronn è n. 72. Nadal fuori dalla top 100, non accadeva da più di 20 anni.

L'aggiornamento del ranking dopo Parigi: 1. Novak Djokovic (Srb) 7595 punti (+2) 2. Carlos Alcaraz (Spa) 7175 (-1) 3. Daniil Medvedev (Rus) 6100 (-1) 4. Casper Ruud (Nor) 4960 5. Stefanos Tsitsipas (Gre) 4920 6. Holger Rune (Dan) 4375 7. Andrey Rublev (Rus) 4000 8. Taylor Fritz (Usa) 3515 9. Jannik Sinner 3300 10. Karen Khachanov (Rus) 3125 (+1) 11. Félix Auger-Aliassime (Can) 2850 (-1) 12. Frances Tiafoe (Usa) 2835 13. Cameron Norrie (Gbr) 2565 14. Hubert Hurkacz (Pol) 2435 15. Borna Coric (Cro) 2430 (+1) 16. Tommy Paul (Usa) 2205 (+1) 17. Lorenzo Musetti (Ita) 2095 (+1) (ANSA).