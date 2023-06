Atp Stoccarda: Berrettini subito fuori, lacrime delusione

Lorenzo Sonego ha un facile esordio al torneo sull'erba di Stoccarda (Germania) di fronte a Matteo Berrettini, al rientro sui campi dopo due mesi di stop per infortunio. Il torinese si è imposto 6-1, 6-2 sul romano, apparso in grande difficoltà contro un rivale in forma e tanto deluso al termine del match da non riuscire a trattenere qualche lacrima di frustrazione. "Non sono felice per la prestazione di quello che è il mio miglior amico sul circuito. Gli auguro di fare bene nel prossimo torneo - ha detto Sonego -. Io ho giocato il mio miglior tennis, ero molto concentrato e cercavo di non pensare che dall'altra parte della rete c'era un amico". In campo oggi a Stoccarda è sceso anche Lorenzo Musetti, che ha eliminato il croato Borna Gojo, col punteggio di 7-6, 6-3.