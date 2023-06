Novak Djokovic nella leggenda: il tennista serbo ha vinto il torneo del Roland Garros, stabilendo cosi' il record assoluto di successi in tornei Slam per un tennista: sono 23, uno in piu' di Nadal. Djokovic ha battuto Ruud tre set a zero, col punteggio di 7-6, 6-3, 7-5