Roland Garros: Swiatek lacrime di gioia 'ho dato il 100%'

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - "Prima di tutto brava Karolina, lo sanno tutti nel mio box, ero sicura che ci saremmo ritrovati in una partita come questa. Complimenti al tuo team, so quanto siano importanti le persone che lavorano intorno noi". Subito dopo aver alzato il terzo trofeo del Roland Garros, il primo pensiero di una emozionatissima Iga Swiatek va alla sua avversaria, la ceca Karolina Muchova, che le ha dato filo da torcere in una finale tutta in altalena. "Non è facile giocare tornei come questi - aggiunge dal podio la n.1 del mondo - e sopportarmi no stop per due settimane, Ringrazio la mia famiglia e tutte le persone arrivate dalla Polonia, ho sentito il vostro amore. So che lo dico ogni anno, non conta la prestazione ma è sempre bello tornare e poter dare il 100%. Ringrazio il pubblico che ci dà energia e spero il prossimo anno in un'atmosfera ancora migliore" (ANSA).