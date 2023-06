Denver vince anche gara 4 contro Miami, titolo Nba vicino

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Con una grande prova di squadra, i Denver Nuggets vincono anche gara-4 sul campo di Miami (108-95), portandosi sul 3-1 nella serie e a una vittoria dal titolo Nba.

I Nuggets resistono ai problemi di falli di Nikola Jokic e trovano due protagonisti inattesi in Aaron Gordon e Bruce Brown, guidati dai 12 assist di un eccellente Jamal Murray. Agli Heat non bastano i 25 punti di Jimmy Butler.

Jokic mette a segno 23 punti e 12 rimbalzi e Jamal Murray fa 15 e 12 assist, ma il vero protagonista del match è Aaron Gordon, che con 27 punti, 7 rimbalzi e 6 assist. Senza le fiammate di Gordon, infatti, sarebbero stati pesanti da gestire i problemi di falli di Jokic.

Denver ha ora la possibilutà di giocare il match point per il suo primo titolo Nba davanti al pubblico di casa nella notte tra lunedì e martedì giugno. (ANSA).