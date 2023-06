++ Tennis: la n.1 del mondo Swiatek vince il Roland Garros ++

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - La n.1 del tennis femminile, la polacca Iga Swiatek, ha vinto il Roland Garros battendo in tre set 6-2, 5-7, 6-4 la ceca Karolina Muchova (che passerà da n.43 a n.16 con la finale parigina giocata).

Per la Swiatek si tratta del terzo trofeo parigino, il quarto in un Major: aveva già vinto a Parigi nel 2020 e l'anno scorso.

(ANSA).