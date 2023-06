Roland Garros: la finale è Djokovic contro Ruud

Sarà Casper Ruud ad affrontare Novak Djokovic nella sua settima finale a Parigi, la 34ma in carriera in uno Slam. Il n.4 norvegese ha sconfitto in semifinale il tedesco n.22 Alexander Zverev in tre set con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-0. Djokovic ha battuto invece in quattro set Carlos Alcaraz con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-1, 6-1. Il match dello spagnolo è stato fortemente condizionato dai crampi che gli hanno impedito di giocare al meglio.

Carlos Alcaraz

Nei quarti Alcaraz ha eliminato Stefanos Tsitsipas mentre il campione serbo ha battuto Khachanov. Novak Djokovic