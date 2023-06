'Chi ha rapito Roger Federer?', il giallo sportivo di Valesio

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Da meno di un anno Roger Federer ha annunciato l'addio al tennis. Quale sarà in futuro il ruolo di uno dei campioni tuttora più amati della storia dello sport? Dal tentativo di rispondere a questa domanda prende il via 'Chi ha rapito Roger Federer?' il giallo sportivo di Piero Valesio (edito da Abosolutely Free, uscito lo scorso 2 giugno) ambientato a Roma nel 2040, quando si stanno per giocare gli Internazionali d'Italia in un mondo dove anche il clima della città che ospita il torneo è radicalmente cambiato. Tutto lo sport del pianeta è in mano a organizzazioni transanazionali in guerra l'una con l'altra: e proprio a Roger potrebbe toccare il compito di aprire una nuova pagina di collaborazione fra i soggetti 'belligeranti'. Ma qualcosa andrà storto e toccherà ad un aspirante giornalista e ad un commissario di Polizia risolvere l'enigma. Il libro è un mistery in ambito sportivo in cui i protagonisti si muovono in una zona mista di realtà e finzione che ha il potere di prefigurare un futuro possibile. Un mondo in cui si danno battaglia, in modo spesso esilarante, gli ego smisurati e ridicoli di potentati senza più senso del limite. Un futuro che però ha sempre una possibilità di redenzione. E che si chiama Roger Federer. (ANSA).