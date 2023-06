Sabalenka 'io non sostengo la guerra, nè Lukashenko'

(ANSA-AFP) - ROMA, 06 GIU - "Non sostengo la guerra. Non sostengo la guerra, nel senso che non sostengo Lukashenko". Lo ha affermato la tennista bielorussa Aryna Sabalenka al Roland Garros, dopo aver vinto il quarto di finale contro l'ucraina Elina Svitolina, che al termine non le ha stretto la mano, venendo fischiata dal pubblico. La tensione tra tenniste dell'Ucraina e quelle di Russia e Bielorussia è cresciuta nel torneo in corso a Parigi e la n.2 al mondo era stata più volte sollecitata a prendere le distanze dal regime di Minsk. Dopo aver evitato per due volte la conferenza stampa post-match, oggi Sabalenka si è presentata facendo queste affermazioni.

