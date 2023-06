Roland Garros: la ceca Muchova è la prima semifinalista

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - Karolina Muchova è la prima semifinalista del torneo femminile al Roland Garros, secondo slam stagionale. La tennista ceca, n.43 WTA, ha battuto in due set, col punteggio di 7-5 6-2, la russa Anastasia Pavlyuchenkova (n.333), in gara con il ranking protetto, finalista nell'edizione del 2021 prima che un infortunio al ginocchio sinistro la tenesse ferma ai box per quasi un anno.

Giovedì prossimo, Muchova dovrà affrontare o l'ucraina Elina Svitolina, anche lei in gara con il ranking protetto dopo la maternità, o la bielorussa Aryna Sabalenka, n.2 del ranking mondiale. (ANSA).