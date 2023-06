Roland Garros: Jabeur e Haddad Maia qualificate ai quarti

La tunisina Ons Jabeur e la brasiliana Beatriz Haddad Maia si affronteranno nei quarti di finale del torneo femminile al Roland Garros. La n.7 al mondo di è imposta per 2-0 sulla statunitense Bernarda Pera (n.36), col punteggio di 6-3, 6-1. La sudamericana, n.14 Wta ha invece avuto la meglio in tre set sulla spagnola Sara Sorribes Tormo, per 6-7, 6-3, 7-5.