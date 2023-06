Roland Garros: Elena Rybakina si ritira per problemi fisici

Il Roland Garros perde una delle sue protagoniste: la kazaka Elena Rybakina, numero 4 della classifica Wta, si è ritirata poco prima dell'incontro al terno turno con la spagnola Sara Sorribes Tormo (132ma Wta).

Reduce dalla vittoria a Roma e dalla finale del primo slam della stagione in Australia, la Rybakina ha dato forfait per "febbre e mal di testa" che le hanno impedito di dormire. "Era l'unica decisione che potevo prendere", ha detto la stessa atleta in conferenza stampa.