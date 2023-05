Tennis: Billie Jean King Cup, Italia con Francia e Germania

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Francia e Germania saranno le avversarie dell'Italia nelle Finals della Billie Jean King Cup by Gainbridge 2023. Le ragazze di Tathiana Garbin, che ad aprile hanno conquistato l'accesso alla fase finale vincendo 2-3 il preliminare in casa della Slovacchia, saranno impegnate dal 7 al 12 novembre a Siviglia.

Le campionesse in carica della Svizzera sono state sorteggiate in un girone di ferro insieme a Repubblica Ceca e Stati Uniti.

Più agevole il raggruppamento della finalista Australia, che se la vedrà con Kazakistan e Slovenia. Le padrone di casa della Spagna, cinque volte campionesse della competizione, saranno invece opposte al Canada e alla Polonia della numero 1 del mondo Iga Swiatek. Tutti gli incontri saranno composti da due singolari e un doppio. (ANSA).