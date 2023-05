Internazionali: Medvedev batte Rune in finale

E' Daniil Medvedev il nuovo campione degli Internazionali di Roma: al Centrale, il tennista russo ha battuto Holger Rune col punteggio di 7-5, 7-5. Per Medvedev è il primo trionfo all'Open romano.

Era previsto alle 16.30 l'inizio della finale maschile degli Internazionali d'Italia, ma la pioggia ha bloccato tutto ancora una volta, facendo slittare l'inizio di oltre un'ora e costringendo gli organizzatori a ricoprire il Centrale con i teloni. Al Foro Italico esce poi il sole e finalmente si gioca. Tantissimi anche i vip, i politici e i ministri spettatori della sfida tra Daniil Medvedev e Holger Rune. Tra questi José Mourinho e il suo staff, ospiti nella lounge di Sport e Salute, ma anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l'assessore comunale Alessandro Onorato, il presidente e ad di Sport e Salute Vito Cozzoli, l'ex campione di tennis Boris Becker, Lazza e Fedez. Presenti anche il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi, il ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, quello della salute Orazio Schillaci e della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.

"La mia vittoria agli Internazionali 2023? Ho sempre creduto in me stesso. Arrivato a Roma, mi sono sentito subito alla grande. Il mio rapporto con la terra rossa? Non posso dire che la amo, ma da questo momento di sicuro mi piace di più". Parola di Daniil Medvedev, vincitore dell'80esima edizione degli Internazionali di Roma in finale contro Holger Rune. "Entrambi abbiamo iniziato un po' nervosi, facendo qualche errore di troppo - spiega il russo - Nel secondo set lui ha cominciato alla grande, ragionando sempre di più, da quel momento è stato un top match". Ancora su Rune: "E' stato un piacere condividere il campo con lui, ha una grande carriera davanti, piena di vittorie nei Masters 1000".

"Faccio i miei complimenti a Daniil per il suo primo grande titolo sulla terra. Ho amato l'Italia, mi piace la gente, il cibo italiano. Grazie per il tifo, non vedo l'ora di tornare l'anno prossimo". Lo ha detto Holger Rune, finalista agli Internazionali di Roma, dopo la sconfitta patita per mano di Daniil Medvedev. "Voglio ringraziare il mio team, mia madre e il mio coach e per tutto il supporto da casa mia. Grazie a tutti voi", aggiunge Rune.