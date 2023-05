Internazionali: Binaghi, rimborso a tifosi comuni alluvionati

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - "Rimborseremo tutti i biglietti acquistati tra giovedì e domenica a tutte le persone residenti nell'elenco dei Comuni colpiti dall'alluvione che il Governo stilerà". Lo ha detto il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, nella conferenza stampa di chiusura degli Internazionali d'Italia.

"Un pensiero per le popolazioni colpite dall'alluvione - ha aggiunto -. Noi siamo rimasti a bocca aperta per quello che è successo qui a Roma, a memoria nostra non era mai capitata una cosa del genere. Ma non è che una piccolissima parte del disastro che ha colpito i paesi dell'Emilia-Romagna".

Poi ha concluso: "Come federazione vogliamo emettere dei contributi aiutando le nostre società sportive i cui impianti sono stati danneggiati dalla calamità. Abbiamo dato incarico al comitato emiliano-romagnolo di svolgere un censimento per un calcolo dell'entità dei danni". (ANSA).