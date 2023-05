Internazionali: Binaghi, rimandati nel tennis azzurro giocato

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - "Nel tennis giocato siamo stati rimandati, perché hanno fatto i migliori risultati i vecchi leoni come Cecchinato e Fognini. Bravi anche alcuni giovani come Cobolli oppure Sonego e Musetti con Tiafoe. Mentre il problema vero è stata l'assenza di Berrettini che si protrae a Parigi e la giornata no di Sinner. Queste cose ci hanno privato di un risultato che potesse rispecchiare il vero valore del nostro tennis". Così Angelo Binaghi, presidente Fitp, durante la conferenza di chiusura degli Internazionali.

Parlando dei numeri economici del torneo invece ha aggiunto: "Credo di poter dire i numeri sono eccezionali se teniamo conto delle condizioni meteo mai viste prima e del peggior risultato italiano in campo da inizio anno. A ieri sono 298mila le presenze paganti. L'obiettivo era di 300mila e se siete generosi posso dire che ci siamo. Il fatturato della biglietteria è superiore a quello che prevedevamo perché incasseremo 22,5 milioni invece di 21,5. Infine l'impatto economico sul territorio è di 490milioni di euro. Se questi sono i risultati forse abbiamo sottostimato la portata dell'evento. Per questo annuncio oggi che anche la prossima sarà un'edizione record", ha concluso. (ANSA).