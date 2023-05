Matteo Berrettini rinuncia anche a Parigi

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - "Sto facendo buoni progressi con la riabilitazione, e non vedo l'ora di tornare a gareggiare. Non sarò pronto in tempo per Parigi, quindi il mio ritorno sarà sull'erba al 'Boss Open' di Stoccarda". Con questa storia su Instagram, Matteo Berrettini, ancora alle prese con l'infortunio agli addominali, annuncia il proprio forfait al Roland Garros, secondo prova dello Slam che comincerà il 28 maggio per concludersi domenica 11 giugno. (ANSA).