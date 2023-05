Internazionali: Rune in finale, battuto Ruud

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Il primo finalista degli Internazionali di Roma 2023 è Holger Rune: il danese, numero 7 al mondo, sconfigge Casper Ruud in tre set, col punteggio di 6-7, 6-4, 6-2. Ora in finale affronterà il vincente del match tra Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev. In tribuna al Centrale del Foro Italico presente il Ministro per lo sport e i Giovani, Andrea Abodi, a fianco del presidente della Federtennis, Angelo Binaghi. (ANSA).