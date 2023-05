Internazionali: Medvedev in finale con Rune, ko Tsitsipas

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Daniil Medvedev raggiunge Holger Rune nella finale degli Internazionali d'Italia che si disputerà domani alle 16. Il russo vince in due set contro il greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 7-5, 7-5 dopo che il match si è fermato, per il maltempo, sul quattro pari al primo set per quasi cinque ore. (ANSA).