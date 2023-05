Internazionali: proteste tifosi, 'quando è cambiato programma?'

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Proteste agli Internazionali d'Italia. Questa mattina due tifosi, all'ingresso "Tribuna Tevere ed Exclusive Suite Tevere" del Centrale, hanno iniziato a urlare e protestare costringendo i Carabinieri presenti sul posto a intervenire per sedare gli animi, calmatasi dopo 20 minuti di protesta vivace. I tifosi si lamentavano del programma di giornata che, con il biglietto diurno di oggi, prevede il doppio maschile Nys/Zielinski-Granollers/Zeballos e la semifinale femminile Kudermetova-Kalinina. Quindi niente singolari maschili.

Da lì l'accusa e le lamentele anche di altri tifosi già presenti al Foro Italico di aver speso tanto senza aver ricevuto comunicazione al momento dell'acquisto di cosa avrebbero effettivamente visto. "Ma quando è cambiato il programma?" si chiedono i tifosi che acquistando i biglietti tra luglio 2022 e gennaio 2023 lo hanno fatto a scatola chiusa. La comunicazione che nel venerdì della seconda settimana ci sarebbero stati solo doppi maschili e semifinali femminili è di febbraio. Acquistando "al buio" i tifosi hanno comunque risparmiato molto rispetto a chi li ha comprati successivamente, con la Federazione italiana tennis e padel che sottolinea come il modello di gioco adottato a Roma sia lo stesso di Indian Wells, ribadendo anche come a oggi, essendo il primo anno di upgrade, sia un esperimento.

Secondo quanto appreso dall'ANSA, non è escluso che già dal prossimo anno il programma possa cambiare reinserendo al venerdì anche le semifinali maschili. (ANSA).