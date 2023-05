Tennis: Kyrgios salta Parigi, ferito durante una rapina

(ANSA-AFP) - ROMA, 18 MAG - Nick Kyrgios non parteciperà al Roland Garros a causa di una ferita ad un piede riportata ad inizio mese nel corso di una rapina. La notizia è stata data da Daniel Horsfall, agente del 28enne tennista australiano: in una intervista al Canberra Times ha voluto correggere gli organizzatori del torneo parigino che avevano giustificato l'assenza del numero 26 della classifica Atp con il lento recupero da una operazione ad un ginocchio.

Secondo l'agente, invece, Kyrgios si sarebbe procurato un taglio ad un piede nel corso di un tentativo di rapina a casa della madre in Australia. Il rapinatore avrebbe rubato la sua auto con la pistola, ha spiegato precisando che "l'intervento al ginocchio è andato bene e che la sua riabilitazione è stata fantastica". Secondo ricostruzioni giornalistiche locali, un uomo avrebbe puntato una pistola contro la madre di Kyrgios prima di rubare l'automobile vicino alla sua casa di Canberra.

Kyrgios avrebbe chiamato la polizia e, utilizzando un'app sul telefono, avrebbe aiutato i poliziotti a rintracciarne la posizione. Non è chiaro, però, come si sia tagliato il piede.

