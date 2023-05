Tennis: Abodi,tetto Centrale? macchina amministrativa avanti

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "Dipende positivamente da Sport e Salute, sulle tempistiche posso esprimere un auspicio. Ma so già che la macchina amministrativa sta andando avanti". Così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, che durante l'evento "Vita da Campioni" organizzato al Foro Italico ha affrontato il tema della copertura del Centrale.

"Mi auspico che il ciclo di governo prosegua - ha aggiunto - Noi oggi abbiamo 4 anni e mezzo davanti e per realizzare quello di cui stiamo parlando ce ne vogliono circa due. Questo vuol dire che creeremo qualche disagio al torneo, affinché la casa del torneo sia più confortevole e moderna ma sempre nel rispetto della tradizione". (ANSA).