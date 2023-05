Nadal: 'Non sarò al Roland Garros, il 2024 sarà il mio ultimo anno'

"Non giocherò il Roland Garros". Lo ha annunciato Rafa Nadal nel corso di una conferenza stampa convocata dallo stesso atleta spagnolo presso la sua "Academia'.

Il tennista maiorchino ha detto che non giocherà "per una serie di mesi" ma "non darà una data per il suo rientro". Ha invece fissato quella per il ritiro, spiegando che che quello che verrà (il 2024) "sarà il mio ultimo anno".