Internazionali: tour 2023 Tennis Friends dedicato ai giovani

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "La cultura della prevenzione è giovane": parte domani il Tour 2023 Special Edition di "Tennis & Friends, Salute e Sport", manifestazione che si svolge tradizionalmente nell'ambito degli Internazionali d'Italia in collaborazione con la Fitp. Quest'anno il focus sarà sui giovani anche alla luce dei dati allarmanti sul sovrappeso e sull'obesità giovanile.

Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 presso gli stand al Foro Italico sarà possibile prenotare screening e visite mediche gratuite con un focus su alimentazione, cuore e sport, che saranno effettuate presso le strutture sanitarie aderenti all'iniziativa, coordinate dalla ASL RM 1.

Tennis & Friends è una manifestazione ideata dal professor Giorgio Meneschincheri, specialista in medicina preventiva e docente presso l'università cattolica del Sacro Cuore: da dodici anni promuove la cultura della prevenzione, dello sport e dei corretti stili di vita. "Gli ultimi dati post pandemia relativi all'obesità e al sovrappeso nell'età adolescenziale indicano la necessità di intervenire da subito", afferma il professor Meneschincheri.

"Gli screening sanitari gratuiti che ogni anno Tennis & Friends mette a disposizione della comunità sono qualcosa di straordinario, ma vogliamo contribuire a farli diventare normali. La prevenzione non è uno spot ma una corretta, utile, necessaria e consapevole attitudine, quasi culturale, che va insegnata a partire dalla scuola", sottolinea il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi.

Per il dg dell'istituto Spallanzani, Francesco Vaia, "prevenzione e stili di vita salutari devono essere i comandamenti della nostra vita". Lo Spallanzani sarà presente all'interno dell'area salute con uno stand.

"Tennis & Friends è un evento unico al mondo di cui faccio parte con orgoglio da anni", aggiunge Nicola Pietrangeli presidente onorario della manifestazione.

In questi anni Tennis & Friends ha dato l'opportunità ad oltre 180.000 persone di sottoporsi a screening gratuiti a favore della prevenzione. A supporto dell'evento anche quest'anno sarà presente Croce Rossa italiana. (ANSA).