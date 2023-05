Alcaraz a Nadal 'ti auguro un 2024 super e chiudere da campione'

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "In bocca al lupo Rafa! È molto triste per tutti sapere che non potrai essere al Roland-Garros e che non puoi continuare a giocare quest'anno". Carlos Alcaraz manifesta tutta la sua vicinanza a Rafa Nadal, che ha annunciato il forfait per Parigi e il probabile ritiro il prossimo anno.

"Spero che il 2024 sia una grande stagione per te e che tu possa ritirarti come il grande campione che sei!" il messaggio che il giovane campione del tennis affida a Twitter. Alcaraz è diventato il numero 1 più giovane della storia del ranking ATP nel 2022, e viene spesso indicato come l'erede di Nadal. (ANSA).