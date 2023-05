Internazionali: Rune, 'io bad boy? Non ho mai rotto racchette'

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "Io considerato il nuovo 'bad boy' del tennis? Gioco solo con molta passione, non so perché dovrebbe essere considerata una cosa da cattivo ragazzo. Un bad boy rompe le racchette, io non non l'ho mai fatto". Holger Rune è il protagonista di giornata gli Internazionali d'Italia per aver eliminato ai quarti di finale Novak Djokovic. "E' stato un grande match, ho iniziato forte. Gestire la pioggia è stato un po' difficile - ha raccontato il danese - In passato dissi di voler vincere più Roland Garros di Nadal? Intanto vinciamone uno... Ho già detto che il mio obiettivo quest'anno è vincere uno Slam, e lo ripeto ora. Spero di battere il record di Nadal, ma anche se non ce la facessi, andrebbe bene lo stesso". (ANSA).