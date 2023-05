Internazionali: Musetti ko con Tsitsipas 'ma esco soddisfatto'

"Lascio Roma abbastanza soddisfatto, la stagione sulla terra è partita bene e a Parigi vado con tanta voglia". Lo ha detto Lorenzo Musetti analizzando la sconfitta negli ottavi con Stefanos Tsitsipas, arrivata in due set (7-5, 7-5) a tarda notte. Ma nonostante sul Centrale degli Internazionali si sia giocato fino a quasi le due di notte, lo spettacolo di pubblico non è mancato, con oltre 6mila tifosi rimasti per tifare il tennista azzurro.

Musetti, analizzando la partita, ha aggiunto: "Tsitsipas ha cominciato molto bene con servizio e dritto. Poi sono stato bravo a reagire riprendendomi il break perso. Peccato per com'è finita, con lui sembra di rivivere sempre la stessa partita con tante chance, ma per vincere serve non calare mai e giocare quasi alla perfezione".

Ora la testa andrà a Parigi dove "non avrò punti da difendere e sarò testa di serie - ha concluso Musetti - Sono convinto che possa esser un buon torneo per chiudere la parte della stagione sulla terra. Ci arrivo preparato e consapevole di quello che serve per vincere certe partite su questa superficie".