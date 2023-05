Internazionali: eliminato Djokovic, Rune in semifinale

Dopo Carlos Alcaraz va fuori anche Novak Djokovic. Il tennista serbo viene eliminato ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia da Holger Rune, n.7 del mondo, in un match interrotto per pioggia per oltre un'ora. Il danese vince in tre set con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-2. Sabato in semifinale affronterà il vincente del match Ruud-Cerandolo.

"Rune stava solo meglio. Ha giocato troppo bene per me e ha mantenuto i nervi saldi, meritando di vincere". Così Novak Djokovic in conferenza stampa dopo esser stato eliminato agli Internazionali d'Italia. A chi gli chiede quale consigli può dare al giovane Rune risponde: "Non ne ho, anzi sarò io a chiederli visto che mi ha battuto già due volte...". Il campione serbo ha parlato delle condizioni climatiche difficili di questi giorni. "Non ricordo così tanti giorni di pioggia da quando gioco a Roma - spiega - Le condizioni erano difficili e il gioco molto più lento". E quando gli viene chiesto se la copertura del Centrale possa essere la soluzione aggiunge: "Questo è un dibattito per ogni torneo ed è un investimento enorme. Non so quali siano le regole qui, se possono costruire o meno qualcosa. Ma ho sentito che a causa dei monumenti, della protezione del sito, ovunque a Roma, è molto difficile ottenere i permessi per fare qualsiasi tipo di espansione". Poi specifica: "E' qualcosa che in passato non abbiamo mai avuto, quindi quando piove dobbiamo solo accettarlo". Infine sul Roland Garros per il quale "mi sento fiducioso, ma se sarà l'edizione più aperta degli ultimi 20 anni dipenderà dalla presenza o meno di Nadal".