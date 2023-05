Internazionali: Swiatek, 'Al Foro Italico atmosfera fantastica'

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - "L'atmosfera del Foro Italico? E' fantastica, soprattutto se ti supportano e fanno il tifo per te.

Se ti tifano contro, invece, è tosta. E' un pubblico che apprezzo, perché si vede che ama molto il tennis". Lo ha detto Iga Swiatek, numero uno al mondo e campionessa in carica agli Internazionali di Roma, in conferenza stampa. (ANSA).