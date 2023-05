Internazionali: match donne supera 3 ore, attesa per Musetti

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Agli Internazionali d'Italia l'attesa per il match tra Lorenzo Musetti e Stefanos Tsitsipas è durata oltre tre ore, in attesa che terminasse il match del tabellone femminile tra Haddad Maia e Kalinina, durato 3 ore e 41 minuti, vinto dall'ucraina in tre set con il risultato di 6-7, 7-6, 6-3.

Al match point gli applausi dei tifosi rimasti che chiamano a gran voce la partita di Musetti che comincerà a mezzanotte. La gara della Kalinina non è comunque la più lunga della storia del singolare femminile. Il record spetta a Vicki Nelson-Dunbar, in grado di battere Jean Hepner per 6-4 7-6 a Richmond nel 1984, dopo 6 ore e 31'. (ANSA).