Djokovic, la tecnologia fa sempre più parte di sport

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - "L'electronic calling line system introdotto dal 2025 su tutti i campi? Non è semplice da accettare, ma penso sia una buona decisione, perché la tecnologia fa sempre più parte dello sport". Parola di Novak Djokovic, in conferenza stampa agli Internazionali di Roma, dopo la vittoria agli ottavi su Cameron Norrie.

Djokovic ha continuato a commentare la futura abolizione dei giudici di linea su tutti i campi: "Ci sarà meno tensione drammatica, quella che piace alla gente, che ama veder discutere i tennisti con i giudici di linea. Ma dobbiamo diminuire al massimo le possibilità di errore. È la giusta direzione: non penso che la tecnologia debba prendere il sopravvento su tutto, ma in questo caso serve", ha detto Djokovic Riguardo al suo avversario nei quarti del torneo romano, Holger Rune, il serbo ha sostenuto che "mi ricorda un po' me: è un giovane tra i più forti, è un top 10 e merita la posizione che ha. Ha un servizio solido, è un giocatore completo: il nostro sarà un match molto fisico", ha concluso Djokovic.

(ANSA).