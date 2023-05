Sinner "la mia prima volta a padel, penso si sia visto..."

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - "Non avevo mai giocato a padel, e penso si sia visto, ma poi è stato un onore conoscere Francesco Totti. Ci siamo divertiti..... anche se per me con le sponde è un gran casino!". Così il tennista azzurro Jannik Sinner, il quale in una giornata che non lo vedeva impegnato nel torneo di Roma è stato comunque protagonista al Foro Italico, insieme con l'ex capitano della Roma, di una per lui inedita sfida con la racchetta a piatto solido (ANSA).