Internazionali: fuori a sorpresa Alcaraz battuto da Marozsan

Il numero uno al mondo da lunedì prossimo, Carlos Alcaraz, è stato eliminato a sorpresa al terzo turno degli Internazioinali di tennis in corso al Foro Italico a Roma. A compiere l'impresa è stato l'ungherese Fabian Marozsan con il risultato di 6-3, 7-6.

"Non ho giocato molto bene. Ma lui ha fatto la sua partita e giocato ad un livello davvero alto. Non riuscivo a seguire il suo livello". Lo ha detto Carlos Alcaraz in conferenza stampa dopo la sconfitta agli Internazionali d'Italia per mano di Fabian Marozsan. "Voglio dire, è stato allo stesso livello per tutta la partita. Questo è molto difficile - ha aggiunto - Io ho provato a lottare fino alla fine ma non è bastato. Ha meritato e se giocherà così sorprenderà più di qualcuno. Entrerà presto in top 100". Parlando poi della preparazione in vista del Roland Garros ha aggiunto: "Ora mi riposerò un po' perché ho bisogno di qualche giorno di relax per arrivare fresco a Parigi. Sarà utile per me trascorrere giorni a casa ad allenarmi e prepararmi per il Roland Garros". Infine su come sarà giocare il secondo slam di stagione da numero uno del mondo. "Proverò a non pensarci - ha spiegato - Ma alla fine per me è lo stesso essere numero uno, due o tre perché a quel punto il tabellone sarebbe uguale". (ANSA).

Il russo Andrey Rublev si qualifica agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia di tennis, battendo lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina con il risultato di 7-6, 6-3. Il n.6 al mondo ora dovrà affrontare il tedesco Hanfmann, che ha eliminato l'italiano Cecchinato.

Esulta Daniil Medvedev: il tennista numero 3 al mondo ha battuto lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles al terzo turno degli Internazionali di Roma (punteggio di 3-6, 6-1, 6-3). Ora Medvedev agli ottavi affronterà il vincitore della sfida Wolf-Zverev.