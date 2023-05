Djokovic, 'sul Centrale problema rimbalzi, meglio il campo 5'

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - "Per essere onesti Roma non ha mai avuto una grande reputazione per la qualità del campo. Sarebbe interessante capire quanto tennis si giochi prima del torneo, perché se non lo usi poi succede questo: il campo si sfalda, ci sono buche e i rimbalzi sono pessimi e irregolari". Così Novak Djokovic in conferenza a chi gli chiedeva quali problemi avesse riscontrato sul Centrale dopo la partita con Dimitrov. "Ho avuto la sensazione che in questi giorni l'allenamento sul campo 5 fosse di qualità migliore rispetto al campo centrale perché ci giocano di più - ha aggiunto - È proprio quel tipo di superficie (terra rossa, ndr) che richiede che si giochi sul campo". Poi conclude: "Anche se conosco tutti i ragazzi che lavorano al campo e li considero degli amici, non posso incolparli per questo". (ANSA).