Pioggia agli Internazionali, Fitp prevede regole per i rimborsi

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - La federazione italiana tennis e padel rende note le modalità con le quali sarà possibile chiedere e ottenere le forme di rimborso sui biglietti in caso di pioggia agli Internazionali d'Italia. Le condizioni generali consultabili sul sito del torneo parlano di "prezzo del biglietto che sarà rimborsato dall'organizzatore esclusivamente qualora nessuno degli allenamenti o degli incontri, programmati nella sessione indicata sul biglietto, trovi svolgimento nel giorno indicato". Ma per venire incontro alle esigenze degli appassionati, la federazione fa sapere in una nota che "intende comunque garantire un ristoro (tramite rimborso del prezzo del biglietto o tramite un voucher pari al prezzo del biglietto) anche qualora uno degli incontri programmati nella sessione indicata sul biglietto abbia avuto inizio e sia stato poi annullato anteriormente alla conclusione del primo set, insieme a tutti gli altri programmati nella medesima sessione, a causa di pioggia. La Fitp provvederà a comunicare i tempi e le modalità del ristoro". (ANSA).