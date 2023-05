Pioggia agli Internazionali, cancellate le ultime partite

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - La pioggia cancella il programma rimanente del sabato degli Internazionali d'Italia. La decisione è stata presa dopo una riunione dell'organizzazione del torneo.

Nel singolare, tra maschile e femminile, sono dieci i match cancellati: 3 di questi interrotti e i restanti 7 mai iniziati.

Tra quest'ultimi anche il turno serale che avrebbe messo di fronte sul Centrale il derby azzurro tra Arnaldi e Musetti. Per i possessori del tagliando serale, non essendo stato possibile assistere nemmeno a un set delle partite in programma, la Fitp ha previsto forme di rimborso dei biglietti. Domani il programma riprenderà alle 11. (ANSA).