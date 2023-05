Alcaraz, in un anno sono cresciuto e maturato tanto

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "Sono cresciuto molto in appena un anno. Ho più esperienza. Ho giocato grandi partite e sono più maturo". Lo ha detto Carlos Alcaraz in conferenza stampa dopo la vittoria al secondo turno degli Internazionali contro Romos-Vinolas.

"Mi sento benissimo. Anche se le condizioni erano dure - ha continuato commentando la giornata di pioggia al Foro Italico - A parte questo, ho sentito l'amore della gente. Come ho detto in campo, è stato fantastico avere un sacco di tifosi, anche in una condizione davvero difficile, in una giornata davvero dura, che ha aspettato tutto il giorno".

Poi commenta il "forza Roma" scritto sulla telecamera a fine partita con il riferimento alla squadra di José Mourinho e non alla città. "Avevo un amico che giocava con la Roma (Villar, ndr). Non seguo molto la Serie A, ma volevo dire, la Roma, come ho detto, guardo alcune partite del club perché avevo un amico che giocava lì", ha spiegato Alcaraz. (ANSA).