Internazionali: Sinner, ogni torneo posso arrivare lontano

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - "Per me è molto importante fare più esperienza possibile a ogni manifestazione alla quale partecipo.

Ogni torneo sento di poter andare lontano". Così Jannik Sinner alla fine della partita vinta contro Thanasi Kokkinakis. "Ci siamo preparati bene - ha aggiunto - Fisicamente sto bene. Poi è chiaro che ci sono tornei dove si fa più fatica, mentre altri sono speciali come questo. Roma mi piace tanto e sono molto contento di essere qui". Poi ha concluso: "E' sempre una grande emozione entrare in questo campo. Proverò a fare il massimo in ogni partita, poi vediamo come andrà". (ANSA).