Internazionali: Alcaraz, 'Voglio essere il migliore di sempre'

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - "Il mio sogno più grande nel tennis è essere considerato il migliore della storia, so che non un'impresa semplice, ma non ho paura di inseguirlo". Parola di Carlos Alcaraz, stella agli Internazionali di Roma, nella sua prima conferenza stampa al Foro Italico. "Il mio più grande avversario è dentro di me? Sì, a volte, il più grande rivale è te stesso, succede a me come succede a tutti. Da giovane mi lamentavo di più, adesso ho imparato a essere calmo", conclude il campione iberico. (ANSA).