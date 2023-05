Internazionali:gelo Russia-Ucraina, Kalinina non saluta Blinkova

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - È successo di nuovo. Dopo l'episodio di lunedì nel match di qualificazione tra Alexander Shevchenko e Oleksii Krutykh, con quest'ultimo, ucraino, che non aveva stretto la mano al tennista russo dopo aver perso, oggi il copione si è ripetuto nella partita del secondo turno tra l'ucraina Anhelina Kalinina e la russa Anna Blinkova. La prima vince per due set a zero con un doppio 6-2 e scendendo a rete non ha stretto la mano all'avversaria andando direttamente a salutare la giudice di sedia e i tifosi che hanno assistito alla partita. Le tensioni per il conflitto tra i due paesi continuano e si ripercuotono anche sui campi di gara. (ANSA).