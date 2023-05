Internazionali: Musetti 'pronto per Roma, ho ritrovato fiducia'

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "L'inizio di stagione non è andato come volevamo, ma ora sono uscito da un periodo non facile per me". Lo ha detto Lorenzo Musetti in conferenza stampa agli Internazionali d'Italia in attesa del suo esordio al secondo turno del torneo. "La stagione sulla terra è cominciata meglio rispetto lo scorso anno. Ho ritrovato fiducia e sensazioni positive nei miei colpi - ha aggiunto -. Sono pronto, ma niente pronostici. Mi auguro di poter arrivare in fondo alle due settimane".

Parlando del pubblico Musetti lo ha definito "una spinta in più", sottolineando come le volte in cui ha giocato a Roma si sia sentito "protetto e coinvolto dai tifosi, non schiacciato dalla pressione". Poi una speranza per il suo esordio sabato.

"Mi auguro possa esserci un derby italiano", ha spiegato Musetti che affronterà il vincente del match tra Arnaldi e l'argentino Schwartzman. "Roma è un torneo importante - ha concluso -, ma il focus della stagione sulla terra è Parigi. Tra qui e il Roland Garros la speranza è di incanalare più punti possibili per il ranking". (ANSA).