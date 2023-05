Tennis: Internazionali; avanzano al 2/o turno Paolini e Pigato

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Delle cinque italiane in gioco nella prima giornata del primo turno degli Internazionali d'Italia vanno avanti solamente in due. Lisa Pigato vince in tre set il derby azzurro contro Diletta Cherubini (7-5, 2-6, 6-3), mentre Jasmine Paolini ha battuto la cinese Wang Xin. con il risultato di 6-4, 6-7, 6-2. Cade, invece, Lucrezia Stefanini contro l'altra cinese Wang Xiy, perdendo entrambi i set al tiebreak.

Finita al primo turno anche l'avventura di Dalila Spiteri contro l'americana McNally con il punteggio di 6-0, 6-1. (ANSA).