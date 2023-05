Sonego, 'Roma è speciale, punto ad arrivare fino in fondo'

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - "Roma è sicuramente il torneo più speciale del circuito, per il calore del pubblico e non solo. Si crea un'atmosfera incredibile e per gli italiani è più facile giocare. Tra i miei obiettivi c'è quello di superare il risultato del 2021 e arrivare in finale". A dirlo, in un'intervista esclusiva a Tennis Fever, è il talento torinese Lorenzo Sonego, numero 4 dell'Italtennis, che nell'edizione del 2021 a Roma raggiunse la semifinale, persa poi al terzo set contro Novak Djokovic. Roma per lui rappresenta anche il primo Masters 1000 giocato in tabellone, nel 2016. "Ricordo bene la prima volta, quando partii dalle pre-quali e arrivai fino al tabellone principale, ricordo una grande partita con Sousa e già lì il calore del pubblico mi aveva colpito, mi avevano praticamente adottato". Nell'intervista mette a fuoco i suoi obiettivi ("migliorare i miei risultati nei Masters 1000 e quindi la semifinale di Roma"), gli aspetti tecnici su cui sta lavorando in questo periodo ("posso fare ancora grandi salti in avanti da quel punto di vista, devo cercare di essere più continuo in risposta e durante la partita devo essere sempre più aggressivo verso la rete"), passando poi per aspetti anche emotivi ("sono le sconfitte che ti fanno migliorare, perché dalle sconfitte si riesce a vedere dove puoi lavorare e come puoi cambiare il tuo tennis per continuare la tua evoluzione").

Un'intervista a tutto tondo dove il tennista torinese parla dell'importanza del mental coaching, commenta la crescita del movimento italiano guardando ai next gen, e sottolinea inoltre cosa potrebbe fare l'Atp "per cercare di far crescere il tennis e aiutare quelli che sono più indietro in classica". Con un consiglio finale ai giovani emergenti, che a suo giudizio "devono allenarsi cercando di non sottovalutare niente e non dare mai nulla per scontato. Perché per salire di livello bisogna stare attenti a tutto".