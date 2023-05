Tennis: ranking Atp, solo 5 punti dividono Djokovic e Alcaraz

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Carlos Alcaraz, che ieri ha conservato il titolo a Madrid, è a soli cinque punti dal numero 1 del mondo, Novak Djokovic, nella classifica ATP pubblicata oggi. Allo spagnolo basterà vincere un match al Masters 1000 di Roma per essere sicuro di tornare ai vertici del tennis mondiale al termine degli Internazionali d'Italia. Il numero 1 più giovane di sempre non aveva giocato a Roma un anno fa, quando vinse Djokovic.

L'unico cambio nella Top 10 vede l'americano Taylor Fritz salire al nono posto a scapito del canadese Félix Auger-Aliassime. Tre gli italiani nella Top 20: Jannik Sinner ottavo (=), Lorenzo Musetti 19mo (-1) e Matteo Berrettini 20mo (+1). Perde sei posizioni il tedesco Alexandr Zverev, 22mo, uscito dalla Top 20 per la prima volta da maggio 2017.

Battuto in finale a Madrid, Jan-Lennard Struff ha guadagnato 37 posizioni e si è piazzato al 28mo posto nella classifica mondiale. A 33 anni il tedesco ha ottenuto il miglior ranking della sua carriera professionistica, iniziata nel 2009. (ANSA).