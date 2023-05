Internazionali d'Italia: subito Fognini-Murray al primo turno

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Sorteggiato a Piazza di Spagna il tabellone maschile degli Internazionali d'Italia e per Jannik Sinner l'esordio sarà morbido perché partirà dal secondo turno dove affronterà il vincente tra Munar e un qualificato. Lo stesso per Lorenzo Musetti che potrà incontrare un giocatore tra Arnaldi o Schwartzman.

Subito un grande match, già al primo turno, invece, per Fabio Fognini che incontrerà Andy Murray. A Sonego toccherà Chardy, mentre Cecchinato dovrà vedersela con McDonald. Zeppieri giocherà contro un tennista proveniente dalle qualificazioni, mentre Nardi e Passaro al primo turno troveranno rispettivamente Goffin e Ramos Vinolas. Se le teste di serie del torneo dovessero tutte andare avanti, poi, ai quarti Sinner potrebbe giocare con Ruud, Djokovic con Rune, Rublev con Medvedev e Alcaraz con Tsitsipas. (ANSA).